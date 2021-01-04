Fiyat artışları (3)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2020'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,25, Aralık 2019'a göre yüzde 14,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2020'de, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,18 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi. Bu grubu yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim, yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün izledi.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma, yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.

Yıllık düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aralık 2019'a göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme, yüzde 6,84 ile eğitim olarak belirlendi.

Aralık 2020'de endekste kapsanan 418 maddeden 98'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36'sının ortalama fiyatında değişim olmadı, 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 2,53 20,61 Alkollü içecekler ve tütün -0,01 0,65 Giyim ve ayakkabı -3,18 -0,32 Konut 0,67 9,59 Ev eşyası 3,46 18,04 Sağlık 0,78 16,67 Ulaştırma 2,64 21,12 Haberleşme 0,80 5,73 Eğlence ve kültür 0,07 10,44 Eğitim -0,03 6,84 Lokanta ve oteller 0,50 12,70 Çeşitli mal ve hizmetler -0,58 28,12

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, aralıkta aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,99 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise 2020'de en yüksek artış, yüzde 16,52 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 1,40 14,93 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,11 14,52 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 0,99 14,31 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 1,03 14,10 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 1,32 15,50 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 1,41 16,52

(Sürecek)