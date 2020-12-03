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Ekonomi Fiyat artışları (3)
Ekonomi

Fiyat artışları (3)

Kasımda ana harcama grupları itibarıyla aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,51 ile ulaştırmada gerçekleşti - Söz konusu ayda azalış gösteren tek ana grup ise yüzde 0,19 ile eğitim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:47:59 -
Fiyat artışları (3)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,51 ile ulaştırmada kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Kasımda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,51 ile ulaştırmada gerçekleşirken, bu grubu yüzde 4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,69 ile ev eşyası takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda azalış gösteren tek ana grup yüzde 0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar yüzde 0,12 ile haberleşme ve yüzde 0,80 ile sağlık olarak belirlendi.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 21,08 gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 18,67 ile ulaştırma izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 16,25, ev eşyasında yüzde 14,22 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre kasımda artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,19 ile haberleşme, yüzde 7 ile eğitim oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 54 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 322 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde değişim)Yıllık (yüzde değişim)
Ulaştırma4,5118,67
Gıda ve alkolsüz içecekler 4,1621,08
Ev eşyası1,6914,22
Eğlence ve kültür1,5310,24
Giyim ve ayakkabı1,460,99
Çeşitli mal ve hizmetler1,1429,42
Lokanta ve oteller1,1312,59
Konut1,059,12
Sağlık0,8016,25
Haberleşme0,125,19
Alkollü içecekler ve tütün00,67
Eğitim-0,197

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,14, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,50 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,72 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsamaylık (yüzde değişim) yıllık (yüzde değişim)
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç2,7215,91
Alkollü içecekler ve tütün hariç2,4314,89
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç2,1413,72
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç2,1213,26
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,0914,17
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç1,9313,38

(Sürecek)

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