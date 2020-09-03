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Ekonomi Fiyat artışları (1)
Ekonomi

Fiyat artışları (1)

TÜFE ağustosta yüzde 0,86, Yİ-ÜFE yüzde 2,35 arttı - Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,53 olarak gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:11:36 -
Fiyat artışları (1)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,35 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,53 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,71 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,86, Yİ-ÜFE yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 10,52, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 11,53 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 20192020201120122013201420152016 20172018 20192020
Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,06 1,352,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45 1,84
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,16 0,351,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09 0,48
Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,03 0,571,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87
Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,850,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28
Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,360,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54
Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,130,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 0,090,69
Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58-0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02
Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,861,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35
Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 0,99 1,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 0,13
Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 2 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 0,17
Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 -0,08
Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 0,74 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 0,69
Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 20192020201120122013201420152016 20172018 20192020
Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,35 12,1510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93 8,84
Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,67 12,3710,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59 9,26
Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,8610,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50
Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,948,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71
Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,399,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53
Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 15,72 12,6210,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17
Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,7610,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 21,66 8,33
Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53
Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 9,26 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 2,45
Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 8,55 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 1,7
Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 10,56 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 4,26
Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,3011,84 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64 7,36

(Sürecek)

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