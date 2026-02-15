Fitre ne kadar 2026? Fidye kaç TL, kimlere verilir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan milyonlarca kişi fitre ve fidye ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanırken, tutarın nasıl belirlendiği, kimlere verileceği ve ne zaman verilmesi gerektiği en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte, detaylar…

2026 fitre ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak fitre miktarını 240 TL olarak belirledi. Yapılan açıklamada, bu miktarın bir kişinin günlük gıda ihtiyacı dikkate alınarak belirlendiği, isteyenlerin imkanları doğrultusunda daha yüksek miktarda fitre verebileceği ifade edildi. Belirlenen tutarın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğu da belirtildi.

Fitre ve fidye neye göre belirlenir?

Günümüzde fıtır sadakası miktarı belirlenirken, bir kişinin günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktar ölçü alınıyor. Fidye ise bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretini ifade eder ve asgari ölçü olarak fitre ile aynı tutarda kabul edilir. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha faziletli görülür.

Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Fitre, bakmakla yükümlü olunmayan yoksul Müslümanlara verilir. Bir kimsenin verdiği fitre veya fidyeden doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Fitre; anne, baba, dede, ninelere, eşe, çocuklara ve torunlara verilmez.

Fitre ne zaman verilir?

Fıtır sadakasının verilme zamanı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce verilmesi daha faziletli kabul edilir. Bayram namazından önce verilmesi ise müstehap görülür. Fitre bayram günü veya daha sonra da verilebilir; ancak bayramdan sonraya bırakılması uygun görülmez.

Fidye nedir?

Fidye, oruç ibadetini yerine getiremeyen ve daha sonra kaza etme imkanı bulunmayan kişiler tarafından ödenen maddi bedeli ifade eder. Kur’an-ı Kerîm’de oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin bir yoksulu doyuracak miktarda fidye vermesi gerektiği belirtilir. Yaşlılık veya şifa ümidi olmayan hastalık nedeniyle oruç tutamayan kişiler, tutamadıkları her gün için bir fidye öder.