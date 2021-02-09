Fitre miktarı ne kadar? Fitre miktarı açıklandı mı 2021?

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı heyecanla bekleniyor. Nisan ayının 13’ünde başlayacak olan Ramazan ayı mayıs ayının 12’sinde sona erecek. Ramazan ayında oruç tutmanın yanı sıra fitre vermek de bir Müslüman’ın yerine getirmesi gereken ibadetlerden biri olmaktadır.

Fitre miktarı açıklandı mı 2021?

Fitre miktarı her yıl Diyanet tarafından belirlenmektedir. Fitre miktarının 2021 yılı için ne olacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Fitre’nin kimlere verilip verilmemesi gerektiği de merak edilenler arasında yer alıyor.

Fitre kimlere verilmez?

Ebeveynlere, kendi çocuklarınıza ve torunlarınıza, eşinize, durumu sizin gibi veya sizden daha iyi olanlara, fitre verilmemektedir.



