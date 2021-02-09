  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Marketlerde yeni dönem başladı! Artık açıkta satılamayacak

Akşener'de İnce fobisi! Hemen düğmeye bastı

Ülkede eş zamanlı operasyon! Enselendiler

CHP ile var AK Parti ile yok! Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan akademisyenler 37 gündür eğitim vermiyor!

Bunlara öğrenci demeye bin şahit lazım! İşte Kılıçdaroğlu'nun "barışçıl" diyerek savunduğu vandallar

Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor

Türkiye ve Fransa arasında önemli görüşme

‘Şeffaflık’ diye tepinen CHP ve Kılıçdaroğlu’nun düştüğü son durum! Ya HDP’den utanıyorlar ya da 2 ziyareti organize edemiyorlar

Prof. Dr. Tükek'ten hayati uyarı: Türkiye'de ilk kez tespit edildi
Gündem Fitre miktarı ne kadar? Fitre miktarı açıklandı mı 2021?
Gündem

Fitre miktarı ne kadar? Fitre miktarı açıklandı mı 2021?

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı heyecanla bekleniyor. Ramazan ayının yaklaşması üzerine birçok Müslüman fitreye ilişkin bazı detayları da merak etmeye başladı. 2021 yılında fitre miktarının ne kadar olacağını merak eden Müslümanlar, fitrenin kimlere verilip verilmemesi gerektiğini de araştırıyor. Peki, Fitre miktarı ne kadar? Fitre miktarı açıklandı mı 2021?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 23:03:00 -
Fitre miktarı ne kadar? Fitre miktarı açıklandı mı 2021?

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı heyecanla bekleniyor. Nisan ayının 13’ünde başlayacak olan Ramazan ayı mayıs ayının 12’sinde sona erecek. Ramazan ayında oruç tutmanın yanı sıra fitre vermek de bir Müslüman’ın yerine getirmesi gereken ibadetlerden biri olmaktadır.   

Fitre miktarı açıklandı mı 2021?

Fitre miktarı her yıl Diyanet tarafından belirlenmektedir. Fitre miktarının 2021 yılı için ne olacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Fitre’nin kimlere verilip verilmemesi gerektiği de merak edilenler arasında yer alıyor.

Fitre kimlere verilmez?

Ebeveynlere, kendi çocuklarınıza ve torunlarınıza, eşinize, durumu sizin gibi veya sizden daha iyi olanlara, fitre verilmemektedir.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anayasa Mahkemesi Sarıgül'ün partisi için kararını verdi
Siyaset

Anayasa Mahkemesi Sarıgül'ün partisi için kararını verdi

Doğru Parti'nin kendi amblemlerine benzerlik gösterdiği iddiasıyla Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin ambleminin hükümsü..
Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor
Dünya

Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu olan ve koronavirüs döneminde şüphe uyandıran birçok hamleye i..
İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden cuma hutbesi
Gündem

İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden cuma hutbesi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazında gençlere edep ve ahlak nasihatleri veren hutbeden rahatsız oldu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay