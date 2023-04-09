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Aktüel Fitness salonunda yangın
Aktüel

Fitness salonunda yangın

Yeniakit Publisher
2023-04-09 22:52:00 -
Fitness salonunda yangın

Kocaeli-Gebze'de fitness salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi 2478. Sokak’ta bulunan fitnes salonunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre fitness salonunun kadın soyunma odası ve sauna kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın neticesinde kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, fitness salonunda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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