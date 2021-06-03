Fitness salonları açıldı mı? Fitness salonları açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Uzun süre spor salonları, halı sahalar kapalı durumdaydı. Fitness salonlarına gitmek isteyenler ise yasağın bitip bitmediğini araştırıyor. Peki, fitness salonları saat kaça kadar açık?

Fitness salonları açıldı mı? Fitness salonları açı açık mı?

Salgın sebebiyle uygulanan pek çok kısıtlama 1 Haziran tarihinde revize edildi. Aylardır kapalı olan salonlar ise hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre spor salonları 1 Haziran Salı gününden itibaren Pazar günleri hariç haftanın altı günü 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.