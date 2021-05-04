Fitne peşindeki Alparslan Kuytul Adana'da gözaltına alındı!

Alpaslan Kuytul ve çok sayıda kişi dün gece tam kapanma uygulanmasına rağmen sokağa çıktı. Bu nedenle polis ekipleri Kuytul ve beraberindekileri evlerine gitmesi konusunda uyardı.

Ancak uyarılara rağmen evlerine dönmeyip tam kapanmayı ihlal eden Kuytul ile çok sayıda kişi, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

30 Ocak 2018 operasyonu sonrası Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına kayyum atamıştı.

Devlete meydan okumuştu

Geçtiğimiz günlerde Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul, Türkiye'deki tüm camilerde 'itikaf' yapacaklarını ve koronavirüs yasaklarını tanımadıklarını söylemişti. Kuytul, "Biz itikafa gireceğiz bunun kavgasını vereceğiz. Tüm şehirlerde arkadaşlarımız itikafa girecek. Polis de gelsin zorla camiden çıkartsın" diyerek meydan okumuştu.