Fitne merkezi 23 derece'nin sahibi gözaltına alındı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medyada halkı manipüle etmeye çalışmak adına yalan bilgileri dolaşıma sokan hesaplar arasında '23 derece' isimli sözde yayın organı ve sahibi Gökhan Özbek dikkat çekti.

Çok sayıda suçu bulunuyor

Eski görüntülerle ve kirli operasyonlarla devleti hedef alan hesabın sahibi ise FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek'in dolandırıcılık, KHK'lılara destek, sosyal medya çeteleri gibi suçları bulunuyor.

Tam bir provokasyon merkezi

20 Şubat'ta Hatay'da 6.4'lük depremin olduğu gün bir video paylaşan 23 derece "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yaydı. Ancak görüntülerin iddia edildiği gibi Hatay'da değil 6 Şubat'taki depremde Diyarbakır'da kayıtlara geçtiği anlaşıldı.

Eski görüntülerle algı

23 derece isimli sözde yayın organı, halkı kaos ve paniğe sürükleyen birçok asılsız haberi yaydı, bununla da yetinmeyen manipülatörler eski görüntülerle algı operasyonlarına girişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan Özbek "Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış. Eve geçiyorum… Kalın sağlıcakla…" ifadelerini kullanarak gözaltına alındığı duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen "Rulling, Süreyya Olcayto" kullanıcı adlı hesapların yöneticisi olan Salim Çamurdan isimli troll'ün 23 derece'nin eski içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Bahse konu hesaplar üzerinden vatandaşların duyguları sömürülmüş, "Köy okullarına yardım topluyoruz" denilerek milyon liralık dolandırıcılıklara imza atılmıştı.

Özbek'in de bu süreçte "Ben de mağdurum diyerek" karşı tarafa geçtiği ve FETÖ'den hüküm giyip tutuklanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun 'Türk Solu Dergisi' isimli yayın organında çalıştığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi Çulhaoğlu, örgütün kritik isimlerinden ve medya ayağının başında olan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya yakınlığıyla biliniyor.