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Ekonomi Fitch'ten Türkiye duyurusu! Piyasalarda bomba etkisi yaratacak
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye duyurusu! Piyasalarda bomba etkisi yaratacak

Yeniakit Publisher
2024-09-10 23:42:00 -
Fitch'ten Türkiye duyurusu! Piyasalarda bomba etkisi yaratacak

Küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye ekonomisine yönelik tahminini açıklayan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ağustos ayında enflasyonun belirgin bir şekilde düştüğünü vurguladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkardı. Fitch, Türkiye ekonomisine dair yorumunu da paylaştı.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "ABD Merkez Bankasının (Fed) Gevşeme Döngüsü Başlıyor" başlığıyla yayımladı.

“Türkiye’de yıllık enflasyon belirgin şekilde yavaşladı” 

Türkiye'de yıllık enflasyonun ağustosta belirgin şekilde yavaşladığı kaydedilen raporda, yıl sonunda enflasyonun yüzde 43 seviyesinde olmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Dünya ekonomisinin yüzde 2,7 büyümesi bekleniyor

Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl tarihi eğilime uygun olarak yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Bu oranın haziran ayında öngörülenden 0,1 puan daha yüksek olduğuna işaret edilen raporda, ABD, İngiltere, Brezilya ve Rusya için büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

ABD'de ve diğer bazı gelişmiş ekonomilerde işsizliğin giderek arttığına işaret edilen raporda, bunun düşen iş gücü talebinden ziyade iş gücü arzındaki artışı yansıttığı kaydedildi.

Raporda, son verilerin, enflasyonun düşme yolunda olduğuna dair Fed'in güvenini artırdığı vurgulanarak, "Eylül ve aralık toplantılarında 25'er baz puanlık, 2025'te 125 baz puanlık ve 2026'da 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

 

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