  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fitch'ten, Çin hakkında 2023 yılı için şok, olay tahmin! Duyurdu: Çin’de ekonomi fiyatlarındaki tahmini
Dünya

Fitch'ten, Çin hakkında 2023 yılı için şok, olay tahmin! Duyurdu: Çin’de ekonomi fiyatlarındaki tahmini

ABD ve İngiltere merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5'e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:57:00 - 2023-02-10 12:16:39
Fitch'ten, Çin hakkında 2023 yılı için şok, olay tahmin! Duyurdu: Çin’de ekonomi fiyatlarındaki tahmini

Fitch'ten yapılan açıklamada, Çin ekonomisinin büyüme tahmininin revize edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,1'den yüzde 5'e yükseltildiği kaydedildi.

"SIFIR KOVID-19" POLİTİKASINDAN VAZGEÇMESİ EKONOMİSİNE YANSIDI

Fitch'in açıklamasında, yukarı yönlü revizyonun Çinli yetkililerin 2022'nin sonlarında uyguladığı "sıfır Kovid-19" politikasını bırakmasının ardından ülkedeki tüketimin ve ekonomik faaliyetin tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde toparlandığına dair kanıtları yansıttığı belirtildi.

Birçok ekonomik göstergenin salgın öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, ancak son zamanlarda toparlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ekonomik toparlanmanın ağırlıklı olarak tüketim kaynaklı olacağının düşünüldüğü ifade edildi.

Yukarı yönlü revizyona rağmen Çin ekonomisinde bu yıl beklenen toparlanmanın ülke ekonomisinin yüzde 8,4 büyüdüğü 2021 yılındakinden daha zayıf olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bunun kısmen emlak piyasasında devam eden zayıflığı yansıttığına işaret edildi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Bugünün fırsatçılarını unutturmayacağız! Altında şok kritik o tarih
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Bugünün fırsatçılarını unutturmayacağız! Altında şok kritik o tarih

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Bugünün fırsatçılarını unutturmayacağız! Altında şok kritik o tarih

Meteoroloji duyurdu: Fırtına, kar yağışı İstanbul'a kuvvetli geliyor dikkat! Yeni hava durumu raporu ve uyarılar
Meteoroloji duyurdu: Fırtına, kar yağışı İstanbul'a kuvvetli geliyor dikkat! Yeni hava durumu raporu ve uyarılar

Yaşam

Meteoroloji duyurdu: Fırtına, kar yağışı İstanbul'a kuvvetli geliyor dikkat! Yeni hava durumu raporu ve uyarılar

Türkiye'de yatırımlarında içinde yer alan MSCI Türkiye endeksleri sisteminde değişiklik: 3 Hisseyi iptal etti
Türkiye'de yatırımlarında içinde yer alan MSCI Türkiye endeksleri sisteminde değişiklik: 3 Hisseyi iptal etti

Ekonomi

Türkiye'de yatırımlarında içinde yer alan MSCI Türkiye endeksleri sisteminde değişiklik: 3 Hisseyi iptal etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23