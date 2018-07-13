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Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB "dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.

13 Temmuz 2018 Cuma 23:17
Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Fitch Ratings, en son 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin 'BBB-' olan notunu 'BB+'ya düşürmüş, 'Negatif' olan görünümünü ise 'Durağan' olarak değiştirmişti. 21 Temmuz 2017 ve 19 Ocak 2018'deki değerlendirmelerinde ise 'BB+' not ile 'Durağan' görünüm korunmuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 23:17
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  2. Türkiye

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