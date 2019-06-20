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Fitch Ratings yöneticisinde enflasyon açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini belirtti.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:30
Fitch Ratings yöneticisinde enflasyon açıklaması

Fitch Ratings'în gelişen piyasalara ilişkin Londra’da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Parker, Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch’in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek." değerlendirmelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:30
  1. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker
  2. Enflasyon

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