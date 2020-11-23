  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti
Ekonomi

Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türk Telekom'un "Uzun Vadeli Ulusal" notunu "AA+ (tur)"dan "AAA (tur)"a yükseltti - Kuruluş, Türk Telekom'un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti - Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: - "Güçlü finansal performansımız meyvelerini veriyor. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:05:40 -
Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Güçlü finansal performansımız meyvelerini veriyor. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin giderek artan finansal performansı kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çekti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom'un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti.

Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AA+ (tur)"dan "AAA (tur)"a yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2020'nin ilk 9 ayındaki güçlü finansal performanslarının, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çektiğini bildirdi.

Güçlü bilançoları ve yatırımlarıyla, önlerini çok net gördüklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Finansal performansımız meyvelerini veriyor. Fitch Ratings'in son değerlendirmesine de bu perspektiften bakıyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Tüm birikimimizi ülkemiz için harcamaya devam edeceğiz."


- Türk Telekom'dan yukarı yönlü revizeler gelmişti


Açıklamada verilen bilgiye göre, Türk Telekom'un kısa süre önce açıkladığı 2020 dokuz aylık finansal sonuçlarda da başarı grafiği yükselmiş ve şirket bu başarılı performansın ardından 2020 yatırım öngörülerini de yukarı yönlü revize etmişti.

Yüzde 19 büyüme ile 20,6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net karı da 2 milyar TL'yi aşmıştı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9,7 milyar TL'ye ulaşan Türk Telekom'un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı.

Fitch yayınladığı raporda, Türk Telekom için yapılan not artışı ve pozitif görünüm değişikliğinin, Şirketin 2020 yılındaki güçlü performansını, net borçlarının içindeki yabancı para payının azalmasını ve lider entegre telekom operatörü olarak güçlü pozisyonunu yansıtmakta olduğunu belirtti.

Kuruluş ayrıca Türk Telekom'un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti.

Türk Telekom'un yabancı para notu (IDR) ise "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski belediye başkanı koronavirüse yenik düştü
Gündem

Eski belediye başkanı koronavirüse yenik düştü

Eski Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Duran (71), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti. ..
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?
Gündem

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?

İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, partiden neden istifa ettiğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in neden istifa ..
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay