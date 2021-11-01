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Kadın - Aile Fıstık ezmesi tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fıstık ezmesi tarifi, nasıl yapılır?

Evde zeytin ezmesinden sonra sizlerle kahvaltıların ve özellikle çocukların çok sevdiği ev yapımı fıstık ezmesi tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 23:37:00 -
Fıstık ezmesi tarifi, nasıl yapılır?

Evde zeytin ezmesinden sonra sizlerle kahvaltıların ve özellikle çocukların çok sevdiği ev yapımı fıstık ezmesi tarifi.

Malzemeler

200 g yer fıstığı (kavrulmuş)

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı fındık yağı

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz

Yapılışı

Yer fıstıklarını rondoda 2-3 dakika çekin. Balı, fındık yağını ve tuzu ekleyin. 5 dakika daha çekin. Mutfak robotunuz ısındığında işlemi durdurun. 5-10 dk bekleyin, tekrar 5 dakika daha çekin. Ne kadar çok rondoda karıştırırsanız o kadar çok fıstığın yağı ortaya çıkar ve malzemeler birbirine karışır. Sürülebilir bir kıvam alana kadar bu çekme ve durdurma işlemlerine devam edin. Temiz bir kavanoz yada kapaklı bir kaseye fıstık ezmenizi dökün. Buzdolabında muhafaza edin.

 

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