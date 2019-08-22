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Fıstık bahçelerinde çıkan yangın, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söndürüldü

Batman’ın Sason ilçesine, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın evlere sıçradı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:11
Fıstık bahçelerinde çıkan yangın, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söndürüldü

Batman’ın Sason ilçesine, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın evlere sıçradı. Yolun bozuk olması nedeniyle itfaiye aracının giremediği olay yerine gelen asker ve korucuların yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.


Olay, Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki fıstık bahçelerinde yaşandı. Mahallenin alt tarafında Mehmet Şerif Tiryaki’ye ait fıstık bahçesinin üzerinden geçen elektrik tellerinin sürtünmesinden dolayı çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre bahçedeki otları tutuşturdu. Bir anda hızla büyüyen alevler, kısa sürede fıstık bahçesini sardı.


Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans, asker ve korucular sevk edildi. İtfaiye aracı, yolların bozuk olması nedeniyle yangına müdahale etmede yetersiz kalınca asker ve korucular kolları sıvadı. Asker ve korucuların 4 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.


Kullanılmayan bir evin hasar görürken 50 dönüm ekili arazi küle döndü. Çok sayıda fıstık ağacı, üzüm bağı ve sebze bahçelerinin de zarar gördüğü tespit edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:11
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