Fişleyen sonucuna katlanır!

Avukat Serkan Toper: “Kâbe’ye yapılan saygısızlığa karşı tepki verenlerin fişlendiği sosyal medyaya yansıdı. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydediyorsanız suçtur. Bunu kaydetmekle yetinmeyip üstüne bir de yayıyorsanız bu da ayrı bir suç oluşturuyor. Dolayısıyla bu durumda ceza gerektiren bir suç ortaya çıkıyor.”

O süreçler çok geride kaldı

Avukat Bülent Demir: “Kutsalımıza ilişkin yapılan saygısızlığın hiçbiri kabul edilemez. Bu açıkça toplumun sinir uçları ile oynamaktır. Yapılmış saygısızlığa karşı tepki gösterilmesi insanın en doğal haklı tepkisidir. Fişlemeye ilişkin 28 Şubat’ı hortlatma zihniyetinde olanlara milletimiz asla pirim vermeyecektir. Artık o süreçler çok geride kaldı, kimse ümitlenmesin. 28 Şubat’ın akıbeti ortadadır. Aynı akıbet onu canlandırmaya çalışan kişileri de beklemektedir.”

Fişlenenlerin fişleri çekildi!

Avukat Veli Böke: “Kâbe’yi savunan ve fişlenen kardeşlerim: Ofisimize müracaatınız halinde, sizleri hukuki zeminde savunmak da bizim borcumuz olsun. Ataları da fişlemişti; fişleri çekildi, söndüler. Bunlar da böyle olacak. Müslüman ülkesinde salyangoz satıcılığı yapıyorlar; demek ki müşteri buluyorlar. Kâbe namusumuzdur.”