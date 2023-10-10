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Kobi FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağırısı
Kobi

FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağırısı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 12:55:00 -
FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağırısı

FİSKOBİRLİK’ten üreticilere önemli bir çağrı yapıldı.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nce (FİSKOBİRLİK) fındıkta verim ve kalite için üreticilerin toprak analizi yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bahçelerdeki zirai faaliyetlerin toprak analizi sonuçlarına göre yapılması gerektiği vurgulandı.

Doğru gübrelemenin önemine işaret edilen açıklamada, zamanında ve toprağın ihtiyacı kararında gübreleme yapılmasının, artan gübre ve zirai ilaç maliyetleri nedeniyle artık daha da önemli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, fındığın normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün verilebilmesinin, bilinçli ve dengeli bir gübreleme ile mümkün olduğunun altı çizilerek, doğru ve yeteri kadar gübrelemenin ilk adımının, bahçeye ait toprak örneklerinin doğru olarak alınıp laboratuvarlarda analizlerinin yaptırılması olduğu aktarıldı.

Analiz yapılmadan gübre kullanılmasının birçok sakıncası olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Örneğin, artan gübre fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, gereğinden fazla veya az miktarda gübre kullanılması halinde hem ekonomik yönden üreticilerimiz zarara uğrar hem de fazla miktarda verilen gübreden dolayı fındıkta gelişim bozuklukları oluşur. Ayrıca fazla verilen besin maddesi diğer elementlerin bitki tarafından alımını da engelleyeceğinden yapılan gübreleme işleminden beklenilen fayda sağlanamaz. Bunun yanı sıra bilinçsiz şekilde yapılan gübreleme, toprağın yapısını bozarak toprak ve çevrenin kirlenmesine de neden olur."

Açıklamada, toprak numune örneğinin bahçeye gübre verilmeden birkaç ay önce, sonbaharda alınması gerektiği ifade edilerek, "Toprak örneği, genel görünüşüne göre S, U veya Z şeklinde, en az 6-8 yerden 0-20 ve 20-40 santimetre olmak üzere iki derinlikten alınmalıdır." denildi.

Fiskobirlik Toprak Analiz Laboratuvarının, üreticilerin hizmetinde olduğu belirtilen açıklamada, laboratuvarın kayıtlı ortak üreticiler ile ortak olmayan tüm üreticilere hizmet verdiği kaydedildi.

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