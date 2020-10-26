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Ekonomi FİSKOBİRLİK üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor
Ekonomi

FİSKOBİRLİK üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, üretimi arttırmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:00:00 -
FİSKOBİRLİK üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor

Bayraktar, günlük üretim kapasitesini 50 tona yükselttiklerini kaydederek, “Bu rakamı 2021’de 60 tona çıkartmayı hedefliyoruz. 10 milyon liralık ilave yatırım yapıyoruz ifadelerini kullandı. 20 olan ürün sayısını da gelecek sene 25’e taşımayı planladıklarını da dile getirdi. Bayraktar, ayrıca fındığa değer katmak ve istihdamı arttırmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

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