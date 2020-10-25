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Ekonomi FİSKOBİRLİK üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor
Ekonomi

FİSKOBİRLİK üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Hedefimiz 2021 yılı içerisinde kapasitemizi günlük 60 ton üretim olarak revize etmek. Bu doğrultuda yaklaşık 10 milyon liralık yatırım daha gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:21:00 -
FİSKOBİRLİK üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, hedeflerinin 2021 yılında kapasitelerini günlük 60 ton olarak revize etmek olduğunu belirtti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kuruma bağlı Entegre Fındık İşleme Tesisi'nde (EFİT) devam eden üretim ve yeni yatırımlara ilişkin değerlendirme yaptı.

Bayraktar, tüketicilerin FİSKOBİRLİK markalı ürünlere yoğun talep gördüğüne ve yeni yatırımlarla günlük üretim kapasitelerini 50 tona çıkardıklarına dikkat çekti.

Bayraktar, hedeflerinin ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu belirterek, üretim faaliyetlerinin tüketici odaklı ve kaliteden ödün vermeden sürdürüldüğünü belirtti.

Şeker ilavesiz fındık ezmesinin raflarda yerini aldığını ve önümüzdeki yıl yeni yatırımlarla üretim miktarını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Bayraktar, "Hedefimiz 2021 yılında kapasitemizi günlük 60 ton üretim olarak revize etmek. Bu doğrultuda yaklaşık 10 milyon TL tutarında yatırım yapıyoruz. Tüm altyapı çalışmaları ve anlaşmaları tamamlandı. "İfadelerini kullandı.

Türk fındığına değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"FİSKOBİRLİK yıllardır sektörün en büyük markalarından biridir. Birliği sadece ambalajlı fındık üreten bir marka olarak görmek doğru değildir. Fındık ürünleri alanında olduğu kadar alanında da oldukça iddialıdır. ambalajlı fındık ve bu alandaki yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. İstihdam alanları sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. "

Bayraktar, 2021 yılında ürün sayısını 20'den 25'e çıkarma hedefini açıkladı.

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