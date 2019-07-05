Fişini çekmişlerdi! Öldü sanılan kişi başkası çıktı

ABD'de bir aile, kaybolan yakınlarının yoğun bakımda ve durumunun umutsuz olduğunu öğrenince yaşam destek ünitesini kapatma kararı verdi ancak daha sonra ölümüne karar verilen kişinin başkası olduğu öğrenildi. Ailenin kayıp yakını ise bir barbeküde aniden ortaya çıktı.

ABD Chicago'da bir arabanın altında ağır yaralı, çıplak ve yüzü tanınmayacak hale getirilmiş bir şekilde bulunan 69 yaşındaki Elisha Brittman'ın kimliği, kaldırıldığı hastanede Alfonso Bennett zannedildi.

Bir süredir yakınlarını arayan Bennett ailesine ise, hastaneden gelen bir telefonla Alfonso Bennett'in bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi.

Aile ise, tedavisine cevap vermeyen yakınlarının yaşam destek ünitesinin sonlandırılmasına karar verdi ve hasta bir süre sonra öldü.

Alfonso Bennett için cenaze merasimlerinin hazırlandığı esnada ise öldüğü zannedilen Alfonso Bennett bir barbeküde aniden ortaya çıktı.

Gerçekte ölen Brittman'ın kayıp olduğuna inanan ailesi ise yakınlarının bulunduğunu ölümünden sonra öğrendi.

Ölen kişinin gerçek kimliği ise morga parmak izinin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı.

İki aile de, kimlik tespiti konusunda kendilerini yanlış bilgilendiren Chicago Mercy Hastanesi'ne yanlış ölüm davası açtı.

'Parmak izi alınsaydı bugün burada olmayacaktık'

Yaşanan bu karışıklığın iki taraf için de yıkıcı olduğunu söyleyen aile, Brittman'ın parmak izi en başta alınsaydı bütün bunların yaşanmayacağı görüşünde.

Ailesi tarafından ölümüne karar verilen Bennett'in kız kardeşi Rosie Brooks, dün düzenlenen basın toplantısında "Onlara Alfonso'nun kimliğinin nasıl tespit edildiğini sorduğumda Chicago polisi aracılığıyla yapıldığını söylediler. İçimde bir yerde ise onu tanıyamamıştım" dedi.

Brooks ayrıca, "Eğer parmak izi en başta alınsaydı bugün burada olmayacaktık" ifadelerini kullandı.

Eyalet senatosu üyesi Patricia Van Pelt de, bilinçsiz bir kişinin parmak izleriyle tanımlanmasını gerektiren yasaları çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

'Sürecin her yönüyle ilgilenen dedektiflerimiz var'

Chicago Polis Departmanı İletişim Müdür Anthony Guglielmi ise, Twitter hesabından geçen ay yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

"Hastaneye kaldırılma sürecinden ailenin bilgilendirilmesine kadar olayın gerçekleşmesine yol açan sürecin her yönüyle ilgilenen dedektiflerimiz var."

Öte yandan polis tarafından yapılan bir diğer açıklamada, ailenin parmak izi tespiti talebinde bulunmadığı ve hastanedeki kişiyi yakınları olarak tespit ettikleri belirtildi.

Öte yandan, Mercy Hospital sözcülerinden biri ise konuyla ilgili olarak konuşmayı reddetti.