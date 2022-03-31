"Fıs fıs İsmail" laikçi lince boyun eğdi!

Laikçi mahalle baskıcı oyuncu Süleyman Yağcı’ya geri adım attırdı. Sözde fikir özgürlüğünden dem vuran laikçi kesim, Yağcı’nın toplum düzenini savunan açıklamaları sonrası oyuncuyu sosyal medyada adeta linç etti.

‘Fıs Fıs İsmail’ karakteriyle tanınan oyuncu Süleyman Yağcı, ilk olarak kadınların tayt giymemesi gerektiğini söyleyerek, “Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım” demişti.

Yağcı, daha sonra katıldığı bir programda da “Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?” diye konuşmuştu.

Laikçilerin baskısı geri adım attırdı

Yağcı’nın açıklamaları sonrası çılgına dönen laikçi kesim eşine az rastlanır bir linç kampanyası başşlattı. Kendileri gibi düşünmeyenlere saldırmayı adet haline getiren kesimin baskılarına dayanamayan “‘Fıs Fıs İsmail” geri adım attı. Sosyal medyadan açıklama yapan oyuncu “Kelimem maksadını aştı ve bunun için de kırdığım bütün kalplerden özür diliyorum. Niyetim kötü değil! Niyetim; kardeşçe, dostça, sevgi dolu bir hayat yaşamak” ifadelerini kullandı.