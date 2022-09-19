Firuze Türk kim? Firuze Türk kim oynuyor gerçekte kim oynuyor?
Pelin Akil kim kariyeri | Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Firuze Türk karakterinin kim olduğu, bu rolü kimin oynadığı merak ediliyor?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Firuze Türk rolünün kim tarafından oynadığı merak konusu oldu. Peki, Firuze Türk rolü kim oynuyor?
Firuze Türk kim? Firuze Türk kim oynuyor gerçekte kim oynuyor?
Dizide Firuze Türk rolünü Pelin Akil oynuyor.
Firüze Türk; İdealist tıp öğrencisi, mezun olup uzmanlığını bitirir bitirmez hayalindeki işe koşar. Bu mesleği seçmesinin tek sebebi, "Sınır Tanımayan Doktorlar"a katılmaktır zaten ve onu da yapar. Tanımadığı sınırlar ve bilmediği coğrafyalarda, hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır.
Pelin Akil kimdir?
Pelin Akil 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.[4] Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanıştığı oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılından beri evli olup ikiz kız çocuğu sahibidir.
Pelin Akil oynadığı tiyatro oyunları:
Marika'nın Serveti
Rent Müzikali
Abim Geldi
İstanbulname
Closer
Sersefil-Korkuyorum Sevgilim
Depo
Son 5 Yıl
Pelin Akil rol aldığı filmler-diziler:
Arka Sıradakiler
Kurt Kanunu
Seksenler
Suskunlar
Osmanlı Tokadı
Ana
Su ve Ateş
İnadına Yaşamak
Kızıl Elma
Aşktan Kaçılmaz
Saklı
Ne Münasebet
Aile İşi
Deli Aşk
Damat Takımı
Çember
Keşif
Bittin Sen
Uzak Ara Eğlence
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı