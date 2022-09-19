Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Firuze Türk rolünün kim tarafından oynadığı merak konusu oldu. Peki, Firuze Türk rolü kim oynuyor?

Firuze Türk kim? Firuze Türk kim oynuyor gerçekte kim oynuyor?

Dizide Firuze Türk rolünü Pelin Akil oynuyor.

Firüze Türk; İdealist tıp öğrencisi, mezun olup uzmanlığını bitirir bitirmez hayalindeki işe koşar. Bu mesleği seçmesinin tek sebebi, "Sınır Tanımayan Doktorlar"a katılmaktır zaten ve onu da yapar. Tanımadığı sınırlar ve bilmediği coğrafyalarda, hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır.

Pelin Akil kimdir?

Pelin Akil 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.[4] Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanıştığı oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılından beri evli olup ikiz kız çocuğu sahibidir.

Pelin Akil oynadığı tiyatro oyunları:

Marika'nın Serveti

Rent Müzikali

Abim Geldi

İstanbulname

Closer

Sersefil-Korkuyorum Sevgilim

Depo

Son 5 Yıl

Pelin Akil rol aldığı filmler-diziler:

Arka Sıradakiler

Kurt Kanunu

Seksenler

Suskunlar

Osmanlı Tokadı

Ana

Su ve Ateş

İnadına Yaşamak

Kızıl Elma

Aşktan Kaçılmaz

Saklı

Ne Münasebet

Aile İşi

Deli Aşk

Damat Takımı

Çember

Keşif

Bittin Sen

Uzak Ara Eğlence

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı