Fırtına’yı Adana çıkardı!
Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Adana ekibinin golleri Rodrigues, Ndiaye ve Samet’ten gelirken, Trabzonspor’un golleri Bakasetas ve Umut’tan geldi.
Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Adana ekibinin golleri Rodrigues, Ndiaye ve Samet’ten gelirken, Trabzonspor’un golleri Bakasetas ve Umut’tan geldi.
10. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası yayından uzak mesafede kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues’in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-0
19. dakikada aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalacağı anda savunma son anda araya girerek topu kaleciye kazandırdı.
21. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Belhanda’nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Trezeguet, ceza sahası sağ çaprazda dar açıdan yerden şutunda kaleci Ertaç Özbir direğin yanında yatarak topa hakim oldu 34. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Belhanda’nın yerden sert şutunda top dışarı çıktı.
35. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu göğsünde kontrol etmeye çalışan Gomez ile rakip Rakitskyi mücadelesinde Gomez yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı: 1-1
Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
50. dakikada Ndiaye’nin sert vuruşu az farkla auta çıktı. 54. dakikada Onyekuru’nun şutu savunmaya da çarparak Uğurcan’da kaldı.
50. dakikada Ndiaye’nin sert vuruşu az farkla auta çıktı. 54. dakikada Onyekuru’nun şutu savunmaya da çarparak Uğurcan’da kaldı.
55. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında Ndiaye şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1
63. dakikada Larsen’in ortasında Trezeguet bomboş pozisyonda kafa vuruşunu dışarı attı. 66. dakikada Gökhan’in sert şutu savunmaya çarparak direkten dışarı gitti.
55. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında Ndiaye şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1
84. dakikada Naci’nin pasında Umut Bozok’un plase vuruşu ağlara gitti: 2-2.
90+4. dakikada hızlı gelişen atakta Samet attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-2