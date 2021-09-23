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Dünya Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye iniş yaptı!
Dünya

Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye iniş yaptı!

Rusya’nın başkenti Moskova’da fırtınaya yakalanan paraşütçüler, Lenin Caddesi’ne iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 16:11:00 - 2021-09-23 16:16:49

Rusya’da başkent Moskova’da fırtınaya yakalanarak savrulan paraşütçüler, Lenin Caddesi’ne indi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da iki kişi sabah saatlerinde paraşütle atlama yaptı. Hava durumunu hesaba katmayan paraşütçüler, bir süre sonra fırtınaya yakalandı.

Paraşütçüler yol kenarına indi

Paraşütçüler şiddetli fırtınada güvenli bir yere iniş yapmaya çalışırken, çareyi yol kenarına inmekte buldu. Yüksek katlı binaların üzerinden savrularak geçen paraşütçüler, Lenin Caddesi’ne iniş yaptı.

Yoğun trafiğin ortasına inmekten kurtulan paraşütçülerin zor anları bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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