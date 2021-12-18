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Spor Fırtına'ya Kuzey Makedonyalı sol bek
Spor

Fırtına'ya Kuzey Makedonyalı sol bek

Süper Lig'de rakipleriyle puan farkını açan Trabzonspor'da gözler sol bek transferine çevrildi. Bordo-mavililerde bu doğrultuda sezon başında gündeme gelen Alioski Fırtına'ya haber yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:20:00 - 2021-12-18 14:21:03
Fırtına'ya Kuzey Makedonyalı sol bek

Süper Lig'de rakipleriyle puan farkını açan Trabzonspor'da gözler sol bek transferine çevrildi. Bordo-mavililerde bu doğrultuda sezon başında gündeme gelen Alioski Fırtına'ya haber yolladı.

Bu gelişmenin ardından Trabzonspor Kuzey Makedonyalı futbolcuya bonservis problemini çözmesi halinde gündemine alabileceğini iletti. 

29 yaşındaki sol bekin, Bordo Mavililer'e haber gönderdiği öne sürüldü. Trabzonspor'un, ancak bonservis problemini çözmesi halinde Alioski'yi gündemine alabileceği öğrenildi. Lider Trabzonspor'un sol bek transferini Ocak ayında bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor

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