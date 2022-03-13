Fırtına'nın kaptanına dev talip!

Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en güvendiği isim olan kaleci Uğurcan Çakır, olası şampiyonluk sonrası ayrılabilir. Uğurcan Çakır için Newcastle United'ın devreye girdiği öğrenildi. Suudi sahipleri olan Newcastle'ın ödeyeceği bonservis merak ediliyor.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, 'Trabzonspor altyapısından yetiştim. Buraya tırnaklarımı kazıyarak çıktım. Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim Trabzonspor'da forma giymek ve şampiyonluk yaşamaktı... Bu hedefe doğru hızla ilerliyoruz... Bu günleri gördüğümüz için çok ama çok mutluyuz. Bu kulübün altyapısından yetişen biri olarak çok büyük başarılara imza attık' şeklinde konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN FLAŞ İDDİA

Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonraki hedefinin ise Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek olduğunu belirtti. Takvim'in haberine göre; Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından takip ediyor.

İNGİLİZ MARKAJI

İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'nın önde gelen kulüpleri Uğurcan'ı kadrosuna katmak için yarışa girdi...

Onun peşine düşen son kulüp ise İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United... İngiliz ekibi, Trabzonspor'un 1 numarasını transfer etmek için sezon sonu Bordo-Mavililer'in kapısını çalacak.

DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ

Suudi Arabistanlılara satılmasının ardından dünyanın en zengin kulübü unvanına sahip olan Newcastle United'ın Uğurcan Çakır için ne kadarlık bir bonservis ödeyeceği merak ediliyor.