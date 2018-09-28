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Fırtınadan korunma yolları 

Türkiye’nin Ege kıyılarında tropik fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamada, 30 Eylül'de Türkiye'nin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın çeşitli zararlara yol açabileceği ifade edildi.Peki fırtınadan korunma yolları neler? Tropik fırtına en az hasarla nasıl atlatılır?

28 Eylül 2018 Cuma 16:27
Fırtınadan korunma yolları 

Türkiye’nin Ege kıyılarında tropik fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamada, 30 Eylül'de Türkiye'nin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın çeşitli zararlara yol açabileceği ifade edildi. Peki fırtınadan korunma yolları neler? Tropik fırtına en az hasarla nasıl atlatılır?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kasırgaya karşı korunma yöntemleri ve alınması gereken bazı önlemler şöyle:

-Fırtına uyarılarını radyo ve televizyondan takip edin. Meteorolojiden telefonla bilgi alın.

-Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

-Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

-Araçları varsa garaja, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta park edin.

-Çatı katı/tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

-Eğer pencerelerde panjur veya kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

-Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

-Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

-Mümkün olduğunca içerde kalın.

-Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

-Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

-Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

- Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

- Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

-İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

-Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

-Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.

-Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:27
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