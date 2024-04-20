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Yerel Fırtınada ağaç cipin üzerine devrildi, çatılar uçtu
Yerel

Fırtınada ağaç cipin üzerine devrildi, çatılar uçtu

Yeniakit Publisher
2024-04-20 19:28:00 -
Fırtınada ağaç cipin üzerine devrildi, çatılar uçtu

Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle cadde kenarında bulunan bir ağaç, park halindeki bir çiftin üzerinde devrildi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi.

Ereğli’de fırtına çok sayıda ağacı devirirken, çatıları uçurdu. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı İstasyon Caddesi bulunan bir ağaç fırtınaya dayanamayarak park halinde bulunan cipin üzerine devrildi. Yine Yıldız Mahallesi yolu üzerinde ağaçlar karayolu üzerine devrildi. Atatürk Kültür Parkında piknik alanındaki ağaçlar da fırtına da devrilirken, piknikçi vatandaşlar devrilen ağaçlardan son anda kurtuldu.

Bu arada fırtına kazalara da neden oldu, Konya-Adana karayolu üzerinde Hortu Köprüsü mevkiinde araçlar yoldan çıktı. Belediye ekipleri ise fırtına nedeniyle kırılan ve sökülen ağaçları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

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