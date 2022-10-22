Fırtına, Yiğido'yu durdurdu!
Süper Lig’in 11. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırladı. Bordo-mavililer mücadeleyi Hamsik'in tek golüyle kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Süper Lig’in 11. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırladı. Bordo-mavililer mücadeleyi Hamsik'in tek golüyle kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında bordo-mavililer Marek Hamsik'in 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
İkinci yarıda da başka gol olmayınca mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer zirve takibini sürdürdü ve puanını 21 yaparak 2. sırada yer aldı.
Sivasspor ise 10 puanla 13. sırada bulunuyor.
Trabzonspor gelecek haftayı bay geçecek. Sivasspor ise Antalyaspor'u evinde ağırlayacak.
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