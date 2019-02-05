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Fırtına uyarısı yapıldı! Kentte okullar tatil edildi

Antalya Valiliği, fırtına beklentisi sebebiyle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yarın okulların tatil edildiğini açıklandı.

05 Şubat 2019 Salı 19:59
Fırtına uyarısı yapıldı! Kentte okullar tatil edildi

Fırtına beklentisi sebebiyle Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde okulların tatil edildiği açıklandı.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı...

Meteoroloji Antalya'nın batı kesimleri için tam fırtına uyarısında bulundu. Kentin batı kesimlerinde etkili olacak fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya'yı vuran hortum felaketinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de kaybolmuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın, doğu ve güneydoğudan kuvvetli, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşabilecek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı

Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Okullar tatil edildi

Antalya Valiliği, fırtına beklentisi sebebiyle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde 6 Şubat Çarşamba günü (yarın) okulların tatil edildiğini açıklandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 19:59
  1. Antalya
  2. Çarşamba
  3. Finike
  4. Kumluca
  5. Demre
  6. Kumlu

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