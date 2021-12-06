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Gündem Fırtına uyarısı var mı? Hangi illerde hangi bölgede fırtına uyarı var?
Gündem

Fırtına uyarısı var mı? Hangi illerde hangi bölgede fırtına uyarı var?

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin büyük bölümünde fırtına etkiliydi. Fırtına sebebiyle İstanbul'da 5 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar yeni haftada da benzer bir fırtınanın yaşanıp yaşanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta fırtına olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 09:36:00 -
Fırtına uyarısı var mı? Hangi illerde hangi bölgede fırtına uyarı var?

Geride bıraktığımız haftada şiddetli lodos yurdun büyük bölümünde etkili oldu. İstanbul’da fırtınanın sebep olduğu kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi. Lodos sebebiyle pek çok ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Peki, bu hafta fırtına olur mu?

Fırtına uyarısı var mı? Hangi illerde hangi bölgede fırtına uyarı var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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