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Spor Fırtına, direğe takıldı!
Spor

Fırtına, direğe takıldı!

Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Liginde sahasında konuk ettiği Molde ile 3-3 berabere kaldı. Temsilcimiz 90+5. dakikada Bakasetas'ın penaltı atışından yararlanamadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:24:00 -
Fırtına, direğe takıldı!

Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Liginde sahasında konuk ettiği Molde ile 3-3 berabere kaldı.
Temsilcimiz Trabzonspor’un gollerini, 15’te Nwakaeme, 58’te Hugo ve 74’te Djaniny atarken, rakip takım Molde’nin gollerini ise 31 ve 64’te Brynhildsen ile 85'te Hussain kaydetti. 90+5. dakikada Bakasetas penaltı atışından yararlanamadı.
Trabzonspor rövanş maçını 12 Ağustos Perşembe günü Norveç’te oynayacak.

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