  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cüneyt Özdemir başından geçenleri anlattı! Annesi başörtülü diye bakın neler yaşamış Gözler TBMM’ye çevrildi: Fon kanununda flaş gelişme DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı Araç ve ev alırken yeni tuzağa dikkat! Dolandırıcıların şeytani taktiği ortaya çıktı Duyarlı muhalif seçmenlerden yolsuzluk isyanı: Eskiden solcuydum artık Erdoğan’cıyım YP, CHP’nin kasasını boşaltmış Ünlü üniversite bu rezaletle çalkalanıyor! ABD’de toplu tecavüz skandalı Spekülasyonun ağababası FETÖ’cülerdi Zulmün arkasında İsrail var! 'Üst akıl' siyonist çıktı CHP’li Sinem Dedetaş’ın Üsküdarlıya faturası ağır oldu: Üsküdar borç batağına böyle sürüklendi
Gündem Fırtına Bozcaada seferlerini vurdu!
Gündem

Fırtına Bozcaada seferlerini vurdu!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fırtına Bozcaada seferlerini vurdu!

Ege Denizi'nin kuzeyindeki kötü hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın gerçekleştirilecek bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki, Bozcaada'dan da 07.00 ve 10.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü
Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü

Gündem

Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü

Kasırga ve tropikal fırtına etkili oldu! 6 kişi yaşamını yitirdi
Kasırga ve tropikal fırtına etkili oldu! 6 kişi yaşamını yitirdi

Dünya

Kasırga ve tropikal fırtına etkili oldu! 6 kişi yaşamını yitirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
10 yıl sonra bir ilk! GKRY lideri Türkiye’ye geliyor
Gündem

10 yıl sonra bir ilk! GKRY lideri Türkiye’ye geliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye’ye geleceğini do..
Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"
Gündem

Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev randevuda Katalan devi Barcelona’yı RAMS Park’ta konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç ö..
MHP’li Yıldırım’dan çakma ülkücü Özdağ’a salvolar: Ülkücüler can verirken Almanya’ya kaçan sen değil misin?
Gündem

MHP’li Yıldırım’dan çakma ülkücü Özdağ’a salvolar: Ülkücüler can verirken Almanya’ya kaçan sen değil misin?

MHP’li Yaşar Yıldırım, Türkiye düşmanlarını sevindiren provokasyonlara imza atan Ümit Özdağ'a “Yetmişli yıllarda ülkücü kanı oluk gibi akark..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23