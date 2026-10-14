Fırtına Bozcaada seferlerini vurdu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ege Denizi'nin kuzeyindeki kötü hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın gerçekleştirilecek bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki, Bozcaada'dan da 07.00 ve 10.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği ifade edildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.