THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Fırtına bekleyen Trakya yağmura tutuldu

Meteorolojinin uyarılarıyla Yunanistan üzerinden gelen fırtınanın etkisi altına gireceği söylenen Trakya bölgesinde, tahminlerin aksine fırtına değil yağmur etkili oluyor.

30 Eylül 2018 Pazar 16:16
Fırtına bekleyen Trakya yağmura tutuldu

Yunanistan üzerinden gelen fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli'de hafif yağmur yağışı etkili oluyor. Tekirdağ'da ise Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri durdurulurken, Emniyet Müdürlüğü'nde de personel izinleri kaldırıldı.

Ege Denizi üzerinden gelmesi beklenen fırtınanın etkili olacağı tahmin edilen Tekirdağ'da belediye, emniyet, AFAD, UMKE ekiplerinin katılımıyla kriz masası oluşturuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 11 ilçede 20 noktaya konuşlandırılan ilk etapta 300 personelle, olası fırtına ve şiddetli yağışa bağlı olumsuzluklarda nasıl hareket edeceği konusunda bilgilendirilerek göreve hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kriz masasına gelerek İtfaiye Daire başkanı Emin Pehlivan'dan bilgi aldı. Albayrak, "Pazar günü saat 12.00 itibari ile ilimizde yaşanan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Bizler en kötü gelişmelere karşı tedbirlerimizi aldık ve müdahaleye hazırız. Umarım hava şartları bahsedildiği kadar etkili olmaz. Aldığımız son bilgilere göre yağış ve kasırganın bölgemizde çok etkili olmayacağı belirtiliyor. Ama biz yine de her türlü tedbirimizi aldık. 24 saat esasına göre ekip ve araçlarımızı hazır teyakkuzda bekletiyoruz. Gün sonunda yine bir durum değerlendirmesi yaparak çalışmalarıma devam edeceğiz" dedi.

Tekirdağ'da olası fırtına ve olumsuz hava şartlarına karşı Tekirdağ Deniz İşletmeleri Limanı ve Barbaros Limanı'ndan, Avşa, Karabiga, Marmara Adaları ve Erdek'e yapılan feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Tekirdağ'da yaklaşık 50 balıkçı teknesi ise limanlara demirledi.

Emniyette izinler kaldırıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 11 ilçe emniyet müdürlüğü ve il merkezindeki personelin izinlerinin durdurulduğunu belirtti. Mustafa Aydın, "Trafik şube, çevik kuvvet şube ve diğer şube ekiplerimizi 24 saat hazır tutuyoruz. Kriz merkezi ile koordinasyon halinde bölgemizde yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı ben ve yaklaşık 700 personelim hazırız" diye konuştu.

Balıkçılar denize açılamıyor

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesinde balıkçılar 4 gündür hava muhalefeti nedeniyle balığa çıkamıyor. İlçede hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 30 balıkçı teknesi limana çekildi. 15 yıldır balıkçılık yapan Enes Süleymanoğlu, hava muhalefetinin etkili olduğunu belirterek, "Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür balığa çıkamıyoruz. Yunanistan'dan gelen hava dalgası nedeniyle deniz dalgalı. Marmara Denizi'nde bu yıl balık da çok zayıf. Havalar böyle giderse işimiz çok zor. Mazota gelen zamlar da belimizi bükmekte. Bir de buna bankalardan çektiğimiz krediler var. Artık devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

20 yıllık balıkçı Ersin Gültekin ise, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını belirterek, "Bir de Marmara Denizi'nde yunus felaketi var. Balık ağının kilosu 66 lira olmuş. Bir ayda 10 veya 20 paket ağ almak zorunda kalıyoruz. Durumlarımız gün geçtikçe zorlanıyor. Destek bekliyoruz, mazot ucuzlasın. Biz bunu istiyoruz" dedi.

Edirne ve kırklareli'nde yağmur

Fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli'de ise gün boyu aralıklarla hafif yağmur yağışı etkili oluyor. Edirne Belediyesi'nden dün yapılan fırtına uyarısının ardından kentte esnaf ve vatandaşlar önlemlerini alırken, araçlar da güvenli bölgelere çekildi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 16:16
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Edirne
  4. Aydın
  5. Fırtına
  6. Yunanistan
  7. Fırtına uyarıları
  8. şiddetli sağanak
  9. Hava durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün günü toprağa verildi!
    1. Düğün günü toprağa verildi!
    2. Görevi başında kalp krizi geçirip ölen..
    3. Kerkük'te 15 yıl aradan sonra bir ilk
    4. Aralarında kan davası olan aşiretler..
    5. ABD’den tehlikeli provokasyon! 12 mil..
    6. PKK'nın sözde lider kadrosundaydı.....
    7. Palamutun fiyatı 10 TL'ye geriledi
    8. İki Fransız asker ölü bulundu!
    9. Şanlıurfa'da iki kardeşi öldüren..
    10. Yaşar Güler, mevkidaşı Dunford ile bir..
    11. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye şok..
    12. Bu kadarı barbarlık! Onlarca..
    13. TSK akıllarını aldı! Zeytin Dalı..
    14. Gölde 'dev' yakaladılar! 4 kişi zor..
    15. Mendil satan çocuklar 'Şirin Baba'..
    16. Fiji'de 6,6 büyüklüğünde deprem
    17. Fırtına bekleyen Trakya yağmura tutuldu
    18. Endonezya mesajı: Yaralarını sarmaya..
    19. İstanbul Kartal'da uyuşturucu..
    20. Uçuruma yuvarlanan paraşütçüyü AFAD..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?