Fırtına bekleyen Trakya yağmura tutuldu

Yunanistan üzerinden gelen fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli'de hafif yağmur yağışı etkili oluyor. Tekirdağ'da ise Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri durdurulurken, Emniyet Müdürlüğü'nde de personel izinleri kaldırıldı.

Ege Denizi üzerinden gelmesi beklenen fırtınanın etkili olacağı tahmin edilen Tekirdağ'da belediye, emniyet, AFAD, UMKE ekiplerinin katılımıyla kriz masası oluşturuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 11 ilçede 20 noktaya konuşlandırılan ilk etapta 300 personelle, olası fırtına ve şiddetli yağışa bağlı olumsuzluklarda nasıl hareket edeceği konusunda bilgilendirilerek göreve hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kriz masasına gelerek İtfaiye Daire başkanı Emin Pehlivan'dan bilgi aldı. Albayrak, "Pazar günü saat 12.00 itibari ile ilimizde yaşanan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Bizler en kötü gelişmelere karşı tedbirlerimizi aldık ve müdahaleye hazırız. Umarım hava şartları bahsedildiği kadar etkili olmaz. Aldığımız son bilgilere göre yağış ve kasırganın bölgemizde çok etkili olmayacağı belirtiliyor. Ama biz yine de her türlü tedbirimizi aldık. 24 saat esasına göre ekip ve araçlarımızı hazır teyakkuzda bekletiyoruz. Gün sonunda yine bir durum değerlendirmesi yaparak çalışmalarıma devam edeceğiz" dedi.

Tekirdağ'da olası fırtına ve olumsuz hava şartlarına karşı Tekirdağ Deniz İşletmeleri Limanı ve Barbaros Limanı'ndan, Avşa, Karabiga, Marmara Adaları ve Erdek'e yapılan feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Tekirdağ'da yaklaşık 50 balıkçı teknesi ise limanlara demirledi.

Emniyette izinler kaldırıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 11 ilçe emniyet müdürlüğü ve il merkezindeki personelin izinlerinin durdurulduğunu belirtti. Mustafa Aydın, "Trafik şube, çevik kuvvet şube ve diğer şube ekiplerimizi 24 saat hazır tutuyoruz. Kriz merkezi ile koordinasyon halinde bölgemizde yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı ben ve yaklaşık 700 personelim hazırız" diye konuştu.

Balıkçılar denize açılamıyor

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesinde balıkçılar 4 gündür hava muhalefeti nedeniyle balığa çıkamıyor. İlçede hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 30 balıkçı teknesi limana çekildi. 15 yıldır balıkçılık yapan Enes Süleymanoğlu, hava muhalefetinin etkili olduğunu belirterek, "Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür balığa çıkamıyoruz. Yunanistan'dan gelen hava dalgası nedeniyle deniz dalgalı. Marmara Denizi'nde bu yıl balık da çok zayıf. Havalar böyle giderse işimiz çok zor. Mazota gelen zamlar da belimizi bükmekte. Bir de buna bankalardan çektiğimiz krediler var. Artık devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

20 yıllık balıkçı Ersin Gültekin ise, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını belirterek, "Bir de Marmara Denizi'nde yunus felaketi var. Balık ağının kilosu 66 lira olmuş. Bir ayda 10 veya 20 paket ağ almak zorunda kalıyoruz. Durumlarımız gün geçtikçe zorlanıyor. Destek bekliyoruz, mazot ucuzlasın. Biz bunu istiyoruz" dedi.

Edirne ve kırklareli'nde yağmur

Fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli'de ise gün boyu aralıklarla hafif yağmur yağışı etkili oluyor. Edirne Belediyesi'nden dün yapılan fırtına uyarısının ardından kentte esnaf ve vatandaşlar önlemlerini alırken, araçlar da güvenli bölgelere çekildi.