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Yerel Fırtına ağaçları söktü
Yerel

Fırtına ağaçları söktü

Yeniakit Publisher
2023-11-26 16:07:00 -
Fırtına ağaçları söktü

Edirne’nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kırılırken, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi geçici süre kullanıma kapatıldı.

Keşan’da etkili olan şiddetli rüzgar İspat Cami Mahallesi’ndeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ndeki bazı ağaçları kökünden sökerken bazı ağaçlar ise kırıldı. Rüzgarın şiddeti nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar, parktaki kamelyaların ve oturma alanlarının üzerine devrildi. Bu hasar nedeniyle park geçici süre kapatıldı. Rüzgar nedeniyle bazı reklam tabelaları ve evlerin bahçe duvarları da yıkıldı. Belediye ekipleri, rüzgar nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma yaptı. Belediyeden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, “Meydana gelen fırtına ve yağış sebebiyle Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde bulunan 20’ye yakın ağacımız maalesef zarar gördü. Ağaçların kökünden söküldüğü fırtınada parkımız içindeki kamelyalarımız ve duvarımız da tahrip oldu. Meydana gelen zararı onarmak için Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ni geçici bir süreliğine kapatma kararı alıyoruz. Hasar giderme çalışması sonrasında parkımız yeniden hizmete açılacaktır” denildi.

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