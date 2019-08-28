Fırsatta son 5 gün! MediaMarkt depoları boşaltıyor

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, depoları boşaltan yeni kampanyasıyla dikkat çekici fiyatları tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Şirket, 1 Eylül akşamına kadar tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak kampanya kapsamında birçok elektronik eşyada yüzde 60’a varan indirime gitti.

Asus X540UB-GQ1145T dizüstü bilgisayar 2.999 lira, Huawei Mate 20 Lite 64 GB Akıllı Telefon 2 bin 297 lira, Samsung 50 inç 4K Ultra HD Smart LED TV akıllı televizyon ise 3 bin 597 liradan satışa sunuldu. Cep telefonlarından aksesuarlara tüm kategorilerde indirimlerin olacağı kampanyada, tablet ve bilgisayarlarda yüzde 33, küçük ev aletleri yüzde 44, beyaz eşyalar ise bu kampanyaya özel yüzde 18’e varan indirimle sunulacak. Tüketiciler, bazı banka kartlarından peşin fiyatına 6 ve 12 taksit fırsatından da yararlanabiliyor.