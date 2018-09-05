Fırsatı değerlendiren Irak'tan altın hamlesi

Irak uluslararası piyasada altın fiyatlarının düşüşünü fırsat bilerek altın rezervini 96 tona çıkardı.

Irak Merkezi Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Merkez Bankası'nın desteğiyle Irak'ın altın rezervinin 6,5 ton artarak, toplamda 96 tona ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, Irak'ın altın fiyatlarındaki düşüşü fırsata çevirdiğine ve altın rezervlerini artırmaya yönelik Fransa ile iş birliğine devam edeceğine vurgu yapıldı.

Irak, Fransa'nın kendilerine altın alımı konusunda ne gibi yardım veya destek sunduğuna ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.