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Fırsatı değerlendiren Irak'tan altın hamlesi

Uluslararası yaşanan sorunları fırsata çeviren Irak, Fransa'nın desteği ile altın rezervini 96 tona çıkardı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:22
Fırsatı değerlendiren Irak'tan altın hamlesi

Irak uluslararası piyasada altın fiyatlarının düşüşünü fırsat bilerek altın rezervini 96 tona çıkardı.

Irak Merkezi Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Merkez Bankası'nın desteğiyle Irak'ın altın rezervinin 6,5 ton artarak, toplamda 96 tona ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, Irak'ın altın fiyatlarındaki düşüşü fırsata çevirdiğine ve altın rezervlerini artırmaya yönelik Fransa ile iş birliğine devam edeceğine vurgu yapıldı.

Irak, Fransa'nın kendilerine altın alımı konusunda ne gibi yardım veya destek sunduğuna ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:22
  1. Fransa Merkez Bankası
  2. Irak Merkezi Bankası
  3. Irak
  4. Fransa

YORUM YAZ

  • cihadcihad22 dk önce
    akıl tutulmasımı dersiniz yoksa savaş tutulmasımı bu ırak yönetimi saflıktanmı yoksa saftirikliktenmi bahsediyo aceba milletinin servetini bu ülkeler paylaşmadımı savaş esnasında milletinden çalınanları almak için uğraş vericeğine onların verdiğiyle seviniyo nasıl bi tutulma ilginç
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