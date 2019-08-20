Fırsatçılardan bir skandal daha! Kasa kasa biberleri çöpe döktüler
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan meyve ve sebze halinde, fırsatçılar ellerinde kalan kasa kasa biberleri çöpe döktü.20 Ağustos 2019 Salı 16:21
İstanbul Bayrampaşa halinde fiyatı ucuzladı diye çöpe atılan kasa kasa domateslerin ardından şimdi de bazı pazarcıların biberleri çöpe döktükleri ortaya çıktı. Yaşanan olaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var.
Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına domatesleri çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.
Domatesin ardından biber
Domateslerin çöpe dökülmesinin ardından kasa kasa biberlerin de çöpe döküldüğü görüntüler ortaya çıktı.
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