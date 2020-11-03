Fırsatçı ev sahiplerine büyük tepki

Hasan Eğrigöz Ankara

Kira fiyatlarını arttıran ev sahiplerine sert tepki gösteren Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Depremin en çok etkilediği yer İzmir’in yoksul kesiminin bulunduğu yer. Zaten insanlar çaresiz. Bütün eşyaları yok oldu. Kira artışı yapan fırsatçıların yaptığı ahlaksızlıktır. Tek tek tespit edilip cezalandırılması şarttır. Ahlaksızlıkları beyinlerine, yüreklerine işlemiş bu fırsatçıların. Devletin, yardım kuruluşlarının getirdiği yardımları da çalmaya çalışanlar var. Hepsine önlem alınmalı” çağrısı yaptı.