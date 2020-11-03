Fırsatçı ev sahiplerine büyük tepki
17 binanın yıkıldığı, onlarcasının ise kullanılamaz hale geldiği İzmir'deki depreminin ardından kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başlayan depremzedeler soğuk havalar başlamadan kiralık ev aramaya başlarken, depremzedeler üzerinden nemalanmak isteyen bazı deprem fırsatçıları ise kiralık evlere talebin artması üzerine kiraları artırarak büyük tepki çekti.
Hasan Eğrigöz Ankara
Kira fiyatlarını arttıran ev sahiplerine sert tepki gösteren Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Depremin en çok etkilediği yer İzmir’in yoksul kesiminin bulunduğu yer. Zaten insanlar çaresiz. Bütün eşyaları yok oldu. Kira artışı yapan fırsatçıların yaptığı ahlaksızlıktır. Tek tek tespit edilip cezalandırılması şarttır. Ahlaksızlıkları beyinlerine, yüreklerine işlemiş bu fırsatçıların. Devletin, yardım kuruluşlarının getirdiği yardımları da çalmaya çalışanlar var. Hepsine önlem alınmalı” çağrısı yaptı.