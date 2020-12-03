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Ekonomi Firmaların varlıkları arttı yükümlülükleri azaldı
Ekonomi

Firmaların varlıkları arttı yükümlülükleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre eylülde bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 547 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 1 milyar 580 milyon dolar azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:52:00 -
Firmaların varlıkları arttı yükümlülükleri azaldı

Firmaların varlıkları 130 milyar 806 milyon dolar, yükümlülükleri 293 milyar 82 milyon dolar olarak gerçekleşti. Varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya nazaran yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 324 milyon dolar ve 2 milyar 587 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat ise 1 milyar 359 milyon dolar geriledi.

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