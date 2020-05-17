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Ekonomi

Firmalara e-ticarete açılmak için mentörlük hizmeti

İpekyolu Kalkınma Ajansı bölgede e-ticareti geliştirmek için firmalara sahada danışmanlık, teknik destek ve mentörlük hizmeti sunacak

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:57:18 -
Firmalara e-ticarete açılmak için mentörlük hizmeti

GAZİANTEP (AA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) bölgede e-ticareti geliştirmek için firmalara sahada danışmanlık, teknik destek ve mentörlük hizmeti sunacak.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, yazılı açıklamasında, kentte sanayi ürünlerinin dışında birçok yöresel gıda ve el emeğiyle yapılan ürünlerin bulunduğunu, bu ürünlerin de e-ticaretle dünyanın dört bir yanına gönderilebildiğini belirtti.

Ajans olarak kooperatifleri, birlikleri, küçük esnafı e-ticaret yapmaya yönlendirdiklerini aktaran Akyılmaz, şunları kaydetti:

"İpekyolu Kalkınma Ajans olarak yapacağımız faaliyetlerle bölgemizde e-ticareti artırmayı planlıyoruz. Ajansımız daha önce bu konularda çeşitli eğitimler düzenleyerek farkındalık çalışmaları yaptı. Özellikle kooperatifleri, birlikleri, küçük esnafı e-ticaret yapmaya yönlendiriyoruz. İlgili kurumlardan gelen projelere destek vererek kurumsal kapasitelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu noktada bölgemizdeki firmalara daha çok dokunmak adına Yönetim Danışmanlığı adı altında yeni bir destek mekanizması geliştiriyoruz. Yönetim Danışmanlığı desteğimizle firmalarımıza sahada danışmanlık, teknik destek ve mentörlük hizmeti sunacağız. Bu desteğin bir kısmı da e-ihracat ve e-ticaretin gelişmesine yönelik olacak. Bölgemizde bu alanda kapasitesini geliştirmek isteyen firma bize başvuru yapacak ve bu konuda Türkiye’de uzman olan mentörümüz bizzat firmaya giderek yerinde destek verecek."

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası online verilen hizmetlerin öneminin artırdığına dikkati çeken Akyılmaz, "İnsanlar bu dönemde birçok ihtiyacını online platformlardan karşılamaya başladı. Bu tür alışkanlıkların kalıcı olacağı ve bu alışkanlığın önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği aşikar. Kovid-19'dan dolayı özellikle Avrupa'nın, en büyük üreticisi olan Çin ile bağları zayıflayabilir. Bölgemizin ticari potansiyeli bu durumu fırsata çevirebilir. Bölgemizde e-ticaret ve hedef müşteri kitlemizi geliştirip, ilk tercih edilen tedarik kanalı haline gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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