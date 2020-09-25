Firmalara 3.3 milyar liralık destek

Akit Ekonomi

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden Vakıf Katılım Bankası (Vakıf Katılım), Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele sürecine olumlu katkı yaptı. Banka, zorlu süreçte küçük ve orta ölçekli çok sayıda işletmeyi yaşama tutundurdu.

Likiditeye ulaşmak kolaylaştı

Covid-19’un gölgesinde geçen aylarda da fon kanallarını açık tutan Vakıf Katılım’ın Genel Müdürü İkram Göktaş, yılın ilk yarısında bireylerin ve kurumların finansmana ulaşmalarını kolaylaştırdıklarını söyledi. Göktaş, ekonomiye 4.5 milyar lira kaynak aktardıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bu kaynağın 3.3 milyar lirasını KOBİ olarak tanımladığımız irili ufaklı şirketlerimize kullandırdık. Pandeminin derinden sarstığı imalat, toptan ve perakende ticaret, tarım, inşaat olmak üzere birçok sektörün yanında olduk. Burada temel hedefimiz; çarkların dönmesi, ticaretin devam etmesi, imalat sanayiinin, ihracatın büyümesiydi. Ancak bu desteği sağlarken bizden destek alan firmaların ülke ekonomisine katkı yapmalarını, istihdamda gerileme yolunu seçmemelerini talep ettik. Bunun için de her bir müşterimizle temas kurduk. İstikrar ortamının sürmesinin temini için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmekten asla kaçınmadık.”

İnşaat sektörünü canlandırdı

Salgın sürecinden olumsuz etkilenen konut piyasasına da destek olduklarını hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yıl ödemesiz, uzun vadeli konut finansmanı sunduk. Sahip olduğumuz dayanışma ruhuyla hem inşaat sektörüne hem de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlarımıza destek olduk. Ödeme kolaylığını önceleyen konut finansmanı ürün paketlerimizle vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları için çaba sarf ettik. Vatandaşlarımızın hayallerinin gerçekleşmesini sağlarken, cazip konut finansmanı oranlarımızla inşaat sektörüne de can suyu olduk. Gayrimenkul firmalarının nefes almalarına, önlerini görmelerine olanak tanıdık.

Covid-19’a karşı savaşta öne çıktık

İlk 6 ayda pek çok paketi devreye aldıklarına işaret eden Göktaş, “Covid19’la mücadele döneminde gerçek ve tüzel kişilere İşe Devam Finansman Desteği ve Çek Ödeme Destek Finansmanı ürünlerimizi takdim ettik. Bireysel müşterilerimize ise yaklaşık 3.5 milyar lira finansman desteği sağladık” ifadelerini kullandı. Göktaş, Covid-19’a karşı verilen savaşta öne çıktıklarına dikkat çekerek, “Sorumluluk aldık, ellerimizi taşın altına koyduk. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından pandeminin ülke ekonomisine etkilerini bertaraf etmek adına açıklanan, birçok sektöre can suyu olan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde aktif rol aldık” diye konuştu.

Büyümeye devam etti

Bu arada 2020’ye iyi bir başlangıç yapan Vakıf Katılım’ın büyümesini salgın tehdidi durduramadı. Aktif toplamını ilk 6 ayda bir önceki yıla göre yüzde 44.1 arttırıp 43.7 milyar liraya taşıyan banka tarafından toplanan fonlar yüzde 41.4 artışla 32.4 milyar liraya ulaştı. Reel sektöre nakdi ve gayri nakdi olarak kullandırılan fonlar ise 34.5 milyar liraya dayandı. İlk yarıda elde edilen kâr ise 283 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bir başarı daha

Genel Müdür Göktaş, önemli bir başarıya daha imza attıklarını vurgulayarak, “Büyürken hem teknolojik imkânlarımızdan istifade ettik hem de mesai arkadaşlarımızın büyük desteğini gördük” şeklinde konuştu. Kuruluş felsefeleri gereği her zaman halkın yanında olduklarını dile getiren Göktaş, “Vakıf kültürünün önemli bir temsilcisi olan Vakıf Katılım, tüm çalışanlarıyla parçası olduğu topluma hizmet etmeyi şiar edinmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Pek çok yatırımı finanse ettik

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, kurum olarak planlarını teknolojiyle büyüme vizyonu doğrultusunda oluşturduklarını açıkladı ve “Özellikle sanayi hamlesi programı kapsamında kendimizi büyüme modelinin bir parçası olarak kabul edip istihdam sağlamaya yönelik faaliyet gösteren tüm girişimcilerin yanında olduk, yatırımlarına kaynak sağladık” dedi. Teknolojik yatırımlarıyla ön planda olan firmalara pozitif ayrımcılık yaptıklarının da altını çizen Oran, şu bilgileri verdi: “Teknokentlerde önemli çalışmalara imza attık. Girişim sermayesi yatırım fonlarımızla yüksek teknoloji ve inovasyon konusunda start up şirketlere ihtiyaç duydukları fon desteğini sağlamakta tereddüt etmedik. KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara ulaşmaları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla birtakım anlaşmalar imzaladık. Kalkınma ajansları, teknokentler gibi kurumlarla müşterek adımlar attık. Şükür ki Türkiye genelinde 335 organize sanayi bölgesi (OSB) ve 84 teknokentte firmalara gereksinim duydukları finansal kaynakları sunduk.