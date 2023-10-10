Firmalar dönüşecek, üretim büyüyecek

İzmir Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı; İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), KOSGEB ve İzmir Model Fabrika iş birliğiyle İzmir Ticaret Odasında düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, İzmir Model Fabrikanın kuruluş sürecini ve ortaklık yapısını katılımcılara aktardı.

Elmasoğlu: "Elimizi taşın altına koymalıyız"

İzmir Model Fabrikanın çok genç ve sağlam bir ekibi olduğuna dikkat çeken Elmasoğlu, “Model Fabrikalara KOSGEB’in destekleri çok önemli. Bu desteklerin artarak devam etmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sürdürülebilirliğin önemine sık sık değiniyor. Biz de buradan hareketle firmaların üretim kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Üretim hattından dakikada 1 ürün yerine 5 ürün nasıl alırız, yalın üretim nasıl yapılır, zamanla ilgili Kobilerimize nasıl avantajlar sağlayabiliriz, hem imalat hem de ihracata dair sistemler oluştururken maliyeti nasıl düşürebiliriz, bunları sağlamaya çalışıyoruz. Süreci daha iyi anlamak için, başarı örneği olan firmalarımızın tecrübeleri bizim için çok kıymetli. Yıldızlara dokunamayacağımızı biliyoruz; ama hep deniyoruz, denedikçe de yükseliyoruz. Model fabrika bir ayrıcalıklar dünyası. Biz tüm KOBİ’lerimizin bu desteklerden yararlanmasını diliyoruz. Çok emek harcıyoruz. Gerçek anlamda bu memleket meselesi. Bu nedenle hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

Erten: "Model fabrikalar İle dönüşüm mümkün"

Konuşmasında “verimliliğin” önemine değinen Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten, “En anlaşılır şekilde söylemek gerekirse, model fabrikalardan danışmanlık hizmeti alarak, bir kuruş ek yatırım yapmadan, mevcut üretim tesisinizde bulunan makinelerinizi dönüştürerek yüzde 50’nin üzerinde verimlilik artışı sağlama imkanınız var. Bunu söylediğimizde abartı gelebilir; ama bugün burada doğrudan firmalardan tecrübelerini dinleyeceğiz. Sanayicilerimiz model fabrikaların sunduğu danışmanlık desteğinin çok fazla bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyor olabilirler. Bugün göreceksiniz ki bu destek ile pek çok şeyi değiştirmek mümkün” diye konuştu.

313 firma öğren-dönüş hizmeti aldı

Model fabrikaların Türkiye genelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Erten sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Model fabrikalarımızda şu ana kadar 313 firma öğren-dönüş hizmeti aldı ve yüzde 54 ve 76 arasında verim sağladı. 4 model fabrikamızda dijital dönüşüm danışmanlığı da sağlamak için çalışmalara başladık. Elbette önceliğimiz yalın dönüşümü sağlamak. Dijital dönüşüm daha sonra geliyor. Performans izleme ve değerlendirme sistemimizi kurduk. Model fabrikalarımız için nitelikli eğitmen yetiştirmek için eğitim programlarımıza da hızla devam ediyoruz.”

Firmalar tecrübelerini aktardı

Konuşmaların ardından Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nihan Menteşoğlu’nun moderatörlüğünde; İzmir Model Fabrika Direktörü Anıl Okçu, bir şirketin Genel Müdürü Güray Korun, Genel Müdür Yardımcısı Serap Korun ve Kalite Yöneticisi Alper Şaşal’ın katılımıyla bir panel düzenlendi. Panelde firmalar İzmir Model Fabrika’dan aldıkları hizmet sonucunda edindikleri tecrübeleri aktardı.

Güray Korun, “Firmamız bir yerde öyle bir noktaya geldi ki, sipariş var; ancak üretemiyoruz. Hurda rakamımız büyüyor. Verimsizlik var, şikayetler var. Sürekli makine almanın personel almanın sonu yok. Anladık ki bu gömlek bize dar geliyor, değişmemiz, dönüşmemiz lazım. Böylece yalın üretim ve yalın yönetimi araştırmaya başladık. Kendi çabamızla bunu yapamayacağımızı anlayınca, profesyonel destek almaya karar verdik. Model fabrika ile tanıştık. İzmir Model Fabrikanın uyguladığı yöntemler öğretiyor, dönüştürüyor ve sürdürülebilir olması için ne olması gerektiğini size anlatıyor” dedi.

Yalın üretime yönelmeyi planlayan firmalara tavsiyelerde bulunan Korun, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle bu stratejik kararı vermek, hedef belirlemek lazım. Daha sonra profesyonel bir destek almak lazım. Bu destek kesinlikle, İzmir Model Fabrika diyebilirim. Bize kazandırdıklarından çok memnunum.”

Panelin ardından KOSGEB Süreç Danışmanı Ahmet Dursunoğlu, katılımcılara KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve KOBİ Bilgi Sistemine ilişkin bir sunum yaptı.