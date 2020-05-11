Aydın’da bugün açılışı yapılan Erdemoğlu Autlet mağazası, müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılaşınca firma yetkilileri satışı bırakıp sosyal mesafeyi korumaya çalıştı. İçeriye belli sayıda müşterinin alınarak satışların devam ettiği mağazada müşteriler 350 TL’ye halı 180 TL’ye lüks avize almanın keyfini yaşadı.

Aydın’da yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren Erdemoğlu halı, avize, mobilya, korona günleri nedeniyle durgun giden ekonomik hayatı canlandırmak amacıyla Erdemoğlu Autlet mağazası açtı. Aydın Muğla Yolu üzerindeki mağazasının hemen yanında bulunan mağazanın açılışı ile birlikte maliyetine gerçekleştirilen satışlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar mağazaya akın etti.

Vatandaşın ilgisi yoğun olunca firma yetkilileri, satışı bırakıp sosyal mesafe düzenlemesi yaptı. Erdemoğlu Autlet mağazasının açık kalacağını belirten Firmanın sahiplerinden Ali Erdem, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet ederek alışverişlerini gerçekleştirmesini firma olarak talepleri karşılayacaklarını söyledi.