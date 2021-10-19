Fırlatılan füze o ülkenin dibine düştü! Hemen açıklama geldi… Kuzey Kore’den tehlikeli girişim

Güney Kore ve Japonya; Kuzey Kore'nin Japonya açıklarına en az bir balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore merkezli Haber ajansı Yonhap bir hükümet kaynağına dayanarak, Pyongyang'ın bu füze denemesinin, Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de bir araya geleceği zamana denk geldiğini bildirdi.

Son haftalarda Pyongyang yönetimi, hipersonik ve uzun menzilli seyir füzeleri ile uçaksavar silahları olduğunu iddia ettiği ekipmanlar üzerinde bir dizi deneme gerçekleştirdi.

Bu testlerden bazıları katı uluslararası yaptırımları ihlâl ediyor. Kuzey Kore'nin nükleer silahların yanı sıra balistik füze denemeleri gerçekleştirmesi de Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmış durumda.

Salı günü Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundan, Pyongyang'ın genellikle denizaltı üssü olarak kullandığı Sinpo limanından bir füze fırlatıldığını söyledi. Füze, Japonya Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi'ne indi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, iki balistik füze olduğunu söyledi ve denemeleri "çok üzücü" olarak nitelendirdi.