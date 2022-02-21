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Kadın - Aile Fırında tavuk kanat ile patates tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında tavuk kanat ile patates tarifi nasıl yapılır?

Fırında kanat, patates, domates, biber, soğanla yapabileceğiniz en güzel tarif.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 12:43:00 - 2022-02-21 12:46:35
Fırında tavuk kanat ile patates tarifi nasıl yapılır?

Fırında tavuk kanat ile patates tarifi için malzemeler

  • 1 kilo tavuk kanat
  • 4 tane patates
  • 1 tane kuru soğan

Kanat Sosu ;

  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı zeytin yağı
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 er çay kaşığı kimyon, yedi bahar, pul biber
  • Kekik
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 diş sarımsak

Patates Sosu ;

  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytin yağı
  • Kimyon
  • Yedi bahar
  • Pul biber

Fırında tavuk kanat ile patates tarifi nasıl yapılır?

Tavuk kanat sosunu derin bir kabin içinde hazırlayalım. Tavuk kanat yıkanıp iyice süzülünce sosumuza ekleyip 20 dakika dinlendirelim. Tavuk kanatlar dinlene dursun bizler patateslerimizin kabuklarını soyup dilimleyelim. Derin bir kapta sosumuzu hazırlayıp patateslerimiz ile buluşturalım. 5 dakika dinlendirip yağlı kağıt serili tepsimize tavuk kanat ve patateslerimizi dizelim. Tüm soğanı 2 ye bölüp kenarına bırakalım, nar gibi kızarınca servise hazır

 

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