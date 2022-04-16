Fırında sebzeli tavuk tarifi: İftara çok pratik bir ana yemek! Fırında sebzeli tavuk yemeği
Tavuk yemekleri denildiğinde ilk akla gelen yemeklerin başında fırında pişirilen patatesli tavuk eti gelir. En hızlı ana yemek: fırında sebzeli tavuk tarifi için malzemeler
En hızlı ana yemek: fırında sebzeli tavuk tarifi
En hızlı ana yemek: fırında sebzeli tavuk tarifi için malzemeler
- 7 adet Banvit dondurulmuş piliç ızgara tava
- Sosu için;
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Diğer Malzemeler;
- 1 adet kabak
- 10 adet arpacık soğan
- 2 adet domates
- 2 adet kapya biber
- 2 adet çarliston biber
- 3 adet patates
En hızlı ana yemek: fırında sebzeli tavuk tarifi nasıl yapılır?
Sosu için uygun bir karıştırma kabına yoğurt, salça, sıvı yağ, sarımsak, baharatlar ve tuz alınarak karıştırılır. Hazırlanan sosa dondurulmuş tavuklar alınır ve güzelce sosa bulanır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine soslanan tavuklar alınır, kalan sosa iri doğranmış kabak, arpacık soğan, domates, julyen doğranmış kapya biber, çarliston biber ve patatesler eklenerek sosa bulanır. Ardından soslanan sebzeler de fırın tepsisine yerleştirilir. Kabın dibinde kalan sosta tavukların üzerine gezdirildikten sonra önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 50-55 dakika pişmeye bırakılır. Güzelce kızarıp pişen yemek fırından alınarak ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edilir. Afiyet olsun.
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