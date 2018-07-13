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Fırında orman kebabı nasıl yapılır?

Akşam yemeğinde menünüzde en sevilen fırın yemeklerinden olan fırında orman kebabını denemek isterseniz sizde evinizde bu tarifi yapabilirsiniz.

13 Temmuz 2018 Cuma 19:41
Fırında orman kebabı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

500 gram dana kuşbaşı et

2 orta boy soğan

3 tane sivri biber

2 tane kırmızı biber

3- 4 tane domates

4 su bardağı haşladığımız etin suyu

7-8 tane patates

3 tane havuç

1 su bardağı bezelye ( Haşlanmış)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Tuz

YAPILIŞI:

Etleri düdüklüye koyarak 20 dakika kadar haşlayın.

Bu sırada patates ve havuçları küp küp doğrayarak kızartın ve fırın tepsisinin içine koyun. En üstlerine bezelyeleri koyun.

Farklı bir tencerenin içinde etleri, domatesleri ve soğanları kavurun. Kavrulan malzemelerin içine et suyunu ekleyin. Bu karışımı fırın tepsisinin içinde bulunan karışımla birleştirin.

200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com.'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 19:41
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