  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Fırında mücver tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Fırında mücver tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Mücveri fırında pişirerek hem hafif hem de leziz bir tat elde edeceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 13:19:00 - 2021-11-26 13:20:48
Fırında mücver tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Fırında mücver tarifi, nasıl yapılır? İşte kolay tarifi...

Fırında Mücver Malzemeler:

4 adet kabak

8-9 adet taze soğan

1 kâseye yakın taze nane

1 kâseye yakın dereotu

2 adet yumurta

1 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

Beyaz peynir (miktarı isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz.

Fırında Mücver Hazırlanışı:

Fırında mücver tarifi için kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın.

Taze soğanı, naneyi ve dereotunu ince ince doğrayın

Kabaklar, doğradığımız malzemeler ve diğer tüm malzemeleri bir araya getirip iyice çırpın.

Bir tepsiye yağlı kâğıt serip harcı içinde dökün ve 150 derecelik fırında iç dışı pişene kadar pişirin.

Fırında mücver servise hazır. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Gece 12'de operasyon var" demişti... Durmuş Yılmaz'dan görülmemiş pişkinlik

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaptığı, "Gece 12:00'de operasyon var. Resmi Gazete'yi takip edin" açıklaması son..
39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyu devreye alındı! İşte üretim miktarı
Ekonomi

39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyu devreye alındı! İşte üretim miktarı

Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyuyla ilgili sevindiren ..
İYİ Parti'den CHP'ye ret!
Siyaset

İYİ Parti'den CHP'ye ret!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, CHP'nin İYİ Parti'ye ortak miting teklifinde bulunduğunu, ancak İYİ Parti'nin bu teklifi reddettiğini söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay