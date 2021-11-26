Fırında mücver tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Mücveri fırında pişirerek hem hafif hem de leziz bir tat elde edeceksiniz.
Fırında mücver tarifi, nasıl yapılır? İşte kolay tarifi...
Fırında Mücver Malzemeler:
4 adet kabak
8-9 adet taze soğan
1 kâseye yakın taze nane
1 kâseye yakın dereotu
2 adet yumurta
1 çay bardağı un
1 paket kabartma tozu
Beyaz peynir (miktarı isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı tuz.
Fırında Mücver Hazırlanışı:
Fırında mücver tarifi için kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın.
Taze soğanı, naneyi ve dereotunu ince ince doğrayın
Kabaklar, doğradığımız malzemeler ve diğer tüm malzemeleri bir araya getirip iyice çırpın.
Bir tepsiye yağlı kâğıt serip harcı içinde dökün ve 150 derecelik fırında iç dışı pişene kadar pişirin.
Fırında mücver servise hazır. Afiyet olsun.